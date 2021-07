The Rising of the Shield Hero: seconda stagione rinviata al 2022

Dopo il successo di opere come Sword Art Online, il genere degli isekai è uno di quelli che va per la maggiore nel campo degli anime, e per questo un gran numero di serie si sono concentrate su questa tematica. Tra quelle di maggior successo c’è sicuramente The Rising of the Shield Hero, l’anime tratto dalle light novel di Aneko Yusagi e Minami Seira, che segue le vicende di Naofumi, un giovane otaku giapponese trascinato in una realtà parallela per essere l’Eroe dello Scudo.

La serie, la cui prima stagione è disponibile su Crunchyroll, ha riscosso un ottimo successo, tanto da guadagnarsi un sequel, sempre prodotto dallo studio animazione Kinema Citrus, e annunciato in uscita per l’ottobre 2021. Ma stando agli ultimi sviluppi l’attesa dei fan, che si protrae ormai dal 2019, è destinata ad allungarsi.

Attraverso il proprio sito ufficiale infatti, l’anime di The Rising of the Shield Hero ha annunciato che per una serie di motivazioni, tutte probabilmente connesse alle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, lo studio è stato costretto a rinviare la seconda stagione, spostandone l’esordio dall’ottobre 2021 all’aprile 2022.

“A causa di varie motivazioni, abbiamo deciso di posticipare la trasmissione della seconda stagione di The Rising of the Shield Hero, che era calendarizzata per l’ottobre 2021. Attualmente stiamo programmando di trasmetterla a partira dall’aprile 2022, per cui quando una data più precisa verrà decisa ve ne daremo comunicazione attraverso il sito ufficiale”

Ci vorrà ancora quasi un anno dunque per tornare nel mondo fantasy dove Naofumi, insieme ad altri giovani da tutto il mondo, è stato trasportato pre ricoprire il ruolo di Eroe dello Scudo e salvare il regno da oscure minacce. Quasi subito odiato dalla popolazione, e umiliato dagli altri eroi, per via delle macchinazioni della principessa Malty Melromac, Naofumi inizierà un viaggio di redenzione e affermazione personale, preparandosi a diventare il più grande degli eroi che si siano mai visti.

The Rising of the Shield Hero è solo l’ultimo rappresentante di un genere, quello dell’isekai, che sta prendendo sempre più spazio all’interno del medium, e che ha conosciuto punte davvero alte con opere come la già citata Sword Art Online, Overlord e Log Horizon.