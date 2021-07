The Great Ace Attorney Chronicles: introdotti 5 casi in brevi trailer

La serie Ace Attorney è stata un primo esempio dello stile visual novel / avventura che ha spopolato in occidente. Originariamente pubblcato sul Game boy Advance, il franchise avrebbe poi visto più capitoli arrivare fino al 3DS. Tuttavia, non tutte le regioni hanno ottenuto tutti i titoli, poiché un paio di titoli spin-off prequel non hanno mai visto la luce al di fuori del Giappone. Tutto ciò cambia questo mese con The Great Ace Attorney Chronicles, e Capcom vuole farvi dare una rapida occhiata ai casi che affronterete.

In una serie di trailer pubblicati recentemente, potete ottenere un’introduzione a cinque diverse indagini che ti verranno affidate: Il caso del Visiting Professor, Il Caso della nave a vapore, il Caso dell’Omnibus mortale, il caso dell’accoltellamento pedonale e il caso del furto con scasso.

Ogni trailer è piuttosto breve e dà solo una breve introduzione agli eventi noti e alle prove. Non è un elenco completo con qualsiasi mezzo, ma vi darà un’idea del tono e lo stile da aspettarsi.

GamesVillage vi ricorda che The Great Ace Attorney Chronicles sarà disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC a partire dal 27 luglio. Qui, infine, potete leggere il nostro provato.