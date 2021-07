RWBY Arrowfell arriverà nel 2022 per console e PC

Quando si sente il nome Arc System Works è, ultimamente, una garanzia. Lo studio molto conosciuto per le proprie numerosi e riuscitissime produzioni, farà da publisher a WayForward e Rooster Teeth per il loro nuovo gioco RWBY Arrowfell, annunciato nel mese di settembre dello scorso anno.

Il nuovo capitolo arriva dagli scrittori dell’originale e vedrà i giocatori esplorare Atlas mentre combattono contro le Creature di Grimm e altri nemici. Non mancheranno volti familiari come il Generale Ironwood e gli Ace Operatives, così come si faranno nuove conoscenze con un gruppo di Cacciatrici, gruppo conosciuto col nome di Team BRIR.

Sono oltre l’entusiasta di condividere finalmente i dettagli sul nostro nuovo videogioco, RWBY Arrowfell.

Sono oltre l'entusiasta di condividere finalmente i dettagli sul nostro nuovo videogioco, RWBY Arrowfell.

Rooster Teeth, WayForward e Arc System Works sono fan reciproci l'uno dell'altro, quindi questo è davvero un sogno che diventa realtà per tutti noi. Ho sempre pensato che un gioco RWBY in questo filone sarebbe perfetto ed è così incredibile vederlo prendere vita. Speriamo che i fan siano entusiasti quanto noi quando questa nuovissimo action adventure uscirà il prossimo anno. Credetemi, ne varrà la pena aspettare!



GamesVillage vi lascia al teaser trailer ufficiale, informandovi che il titolo, come avrete letto qui sopra, è previsto per il prossimo anno su console current-gen, next-gen e PC.