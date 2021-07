Eternal: l’MMORPG free-to-play approderà su PS5 e PS4 a luglio, per ora solo in Giappone

Asobimo ha annunciato proprio nelle ultime ore che il popolare MMORPG free-to-play Eternal verrà pubblicato sulle console Sony PlayStation 4 e PlayStation 5 questo luglio. Al momento, purtroppo, l’unica pubblicazione avverrà solo in Giappone.

Per chi non lo sapesse, l’MMORPG di cui stiamo parlando ha personaggi progettati da Yoshitaka Amano, character deigner della più famosa serie Final Fantasy. Originariamente, il titolo è stato lanciato su PC, iOS e Android nel mese di dicembre dello scorso anno.

Le versioni PS4 e PS5, che arriveranno esattamente il 19 luglio, funzioneranno su server separati dalle versioni esistenti e conterranno feature esclusive. Sulla nuova ammiraglia Sony, il titolo funzionerà in 4K con alto framerate. Ci si può aspettare l’arrivo in occidente? Forse è presto per dirlo, ma GamesVillage vi terrà aggiornati. Intanto, qui sotto potete vedere un trailer di Eternal.