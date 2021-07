Genshin Impact: The Immovable God and the Eternal Euthymia

Finalmente dopo tanta attesa è arrivato il Live Stream Speciale 2.0 di Genshin Impact. La live è stata piuttosto una Devs, dove sono state poste domande riguardanti la struttura della nuova regione di Inazuma, dei personaggi principali ( e anche dei PNG o NPC), dei boss, della cultura, della storia e della posizione geografica che la terza regione di Genshin Impact occuperà nel mondo di Teyvat.

L’ aggiornamento alla versione 2.0 di Genshin Impact si intitola The Immovable God and the Eternal Euthymia e introdurrà la nuovissima regione di Inazuma. Governata dall’Electro Archon, Inazuma si trova dall’altra parte dell’oceano rispetto alle principali regioni giocabili del gioco finora. La regione ha sei isole in totale, dove il regnante Electro Archon è apparentemente ossessionato dalla ricerca della vita eterna. Tra i personaggi principali che arriveranno con l’aggiornamento 2.0, sarà presente Kamisato Ayaka, Yoimiya, Sayu, Toma, Raiden Shogun (o Baal). Saranno aggiunti nuovi eventi e nuovi Artefatti, come anche nuove armi. Sarà aggiunta anche una nuova funzione, chiamata Mystic Offering (Offerta Mistica), dove sarà possibile scambiare i propri Artefatti da 5 stelle con un altro proveniente da uno dei quattro set. Il nuovo aggiornamento introdurrà la tanto attesa e tanto richiesta funzionalità di cross-save. Confermando le perdite di supporto per il salvataggio incrociato di alcuni giorni fa, le imminenti modifiche consentiranno di utilizzare liberamente gli account su tutte le piattaforme disponibili, consentendo finalmente ai giocatori PlayStation di spostare i propri account Genshin Impact su dispositivi mobili e PC e viceversa.

Parlando di giocatori PlayStation, il nuovo aggiornamento per Genshin Impact includerà funzionalità e aggiornamenti esclusivi per PS5. I giocatori PS5 godranno del supporto del feedback tattile Dual Sense, insieme a una grafica fluida a 60 FPS e 4K. L’attuale versione del gioco su PS4 funziona a soli 30 FPS e tende a soffrire di tempi di caricamento lenti e di rendering corretto delle trame, questo significa che ci sarà un miglioramento significativo nella fedeltà visiva una volta che la versione 2.0 sarà ufficialmente disponibile. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.