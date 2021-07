Battlefield 2042 vedrà il ritorno di alcune tra le mappe più amate dai fan

Ripple Effect Studios (ex DICE LA) ha confermato di esser al lavoro su una non ancora annunciata modalità multiplayer per l’attesissimo Battlefield 2042. Il tutto è ancora avvolto nel mistero ma qualcuno ha detto che, tale modalità, sarà una “lettera d’amore” ai fan della serie.

Recentemente inoltre, ai microfoni del panel “The Future of First Person Shooters” con gli sviluppatori di Battlefield e Apex Legends, abbiamo avuto la possiblità di scorprire qualcosina in più rispetto a questa fantomatica nuova modalità. Ciò che sappiamo, grazie al General Manager di Ripple Effect Studios Christian Grass, è che per questa modalità di gioco vedremo il ritorno di alcune delle mappe più amate dai fan della serie sparatutto.

Non posso dire molto a riguardo, ma quello che posso è che questo è uno dei componenti di questa esperienza che stiamo creando è che stiamo aggiungendo alcune delle mappe preferite dai fan in Battlefield 2042. Ma per l’intera esperienza dovrete aspettare ancora un po’.



Aspetteremo il 22 luglio per saperne di più, all’EA Play Live. Intanto vi ricordiamo che Battlefield 2042 vedrà la luce il giorno 22 ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.