Sea of Stars: mostrato il camping

Come spesso succede nei fine settimana, Sabotage Studio pubblica dei filmati relativi a Sea of Stars. Poco fa è stato fatto uscire un video in cui si vede come funzionano, in parte i camping, e si vedono Zale, Valere, Garl e Teaks mentre mangiano, riposano o raccontano storie.

Come scritto nel testo che accompagna il video infatti:

Il camping è il modo migliore per controllare con gli obiettivi attuali del tuo party, preparare spuntini per la strada o raccontare una storia sul falò.

Ricordiamo che Sea of Stars, previsto per il 2022 su PC e console, ha avuto una campagna Kickstarter finanziata con oltre un milione di euro. Precedentemente era stato pubblicato un trailer animato con il Giant Slug, e una lunga live streaming in cui veniva mostrato il dungeon Moorlands. Potete vedere il video qui sotto.