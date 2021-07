Final Fantasy XVI: sceneggiatura e doppiaggio quasi finiti

Durante il talk speciale “Final Fantasy XIV: The 7th 14-Hour Broadcast” tra Naoki Yoshida, Yosuke Saito e Yoko Taro, il producer di Final Fantasy XVI, Yoshida, ha confermato che la sceneggiatura del gioco è quasi completa e che le registrazioni vocali sono nella fasi finale, compreso il doppiaggio in inglese.

Inoltre, riguardo all’annuncio di nuove informazioni su Final Fantasy XVI, Yoshida ha dichiarato: “Non sto trattenendo ulteriori informazioni solo per il gusto di farlo, ma piuttosto voglio che le prossime informazioni siano qualcosa che “convincano tutti a comprare il gioco .’ La qualità visiva è un dato di fatto, ma saranno incluse battaglie e altre importanti funzionalità non annunciate, e voglio presentarle come “Bam!” Quindi niente di nuovo finché non sarò soddisfatto.”

Yoshida ha aggiunto: “Stavo pensando di mostrare qualcosa per il Tokyo Game Show, ma non credo che potremo rispettare quella scadenza, probabilmente. Voglio mostrarvi qualcosa, ma spero che possiate capire. Sarete comunque in grado di giocarci una volta che sarà uscito.”

Infine, in risposta a un commento di Saito se “i fan si troveranno delle sorprese”, Yoshida ha detto: “No. Non al Tokyo Game Show.”

Annunciato allo showcase dello scorso settembre della nuova console Sony, Final Fantasy XVI è in sviluppo per PlayStation 5, di cui sarà esclusiva temporale.