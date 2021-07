Stamattina vi avevamo parlato di come i prossimi DLC di The Witcher 3 saranno ispirati alla serie Netlfix. Sempre per quanto riguarda la piattaforma on demand e il franchise di CD PROJEKT RED, è stato pubblicato un nuovo video e annunciata la data d’uscita del film animato The Witcher Nightmare of the Wolf. Sarà disponibile dal 23 agosto.

Potete vedere il nuovo trailer pubblicato per l’occasione qui sotto.