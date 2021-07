Death Stranding Director’s Cut offrirà un livello di difficoltà in più

Come vi abbiamo informato attentamente nella nostra Anteprima dedicata a Death Stranding Director’s Cut, la remastered per PlayStation 5 offrirà tanti contenuti al giocatore, tra cui delle nuove missioni storia, oggetti esclusivi, il tracciato Fragile e tanto altro ancora. Però, secondo quanto annunciato nel corso delle recenti ore, sembrerebbe che Kojima Production abbia pensato proprio a tutto per far diventare questa edizione quella più ambiziosa e desiderosa per gli amanti dell’avventura con Sam Porter Bridges.

Secondo quanto annunciato da Hideo Kojima in persona sul Twitter, il noto Game Designer ha affermato che l’opera presenterà il livello di difficoltà “Very Hard”, assente dalla versione originaria del titolo su PlayStation 4 e anche su PC. Inoltre, come se non bastasse, Ludvig Forsell, il quale ha lasciato la compagnia citata in questione, rivela che ha composto oltre un’ora di brani concepiti solo ed esclusivamente per questa edizione.

Ricordiamo ai lettori che Death Stranding Director’s Cut arriverà sugli scaffali dei negozi per PlayStation 5 a partire dalla giornata del 24 Settembre, dove i possessori PlayStation 4 del gioco potranno effettuare l’upgrade alla versione next-gen a soli €10.