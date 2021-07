Ufotable: il fondatore indagato per evasione fiscale

Nell’industria degli anime, il 2020 è stato senza dubbio l’anno di Ufotable, con lo studio di animazione che ha toccato insospettate vette di successo grazie all’anime, e al film, di Demon Slayer. Proprio grazie alla pellicola infatti, lo studio d’animazione ha ottenuto a livello globale dei ricavi impressionati, che si aggirano sulle centinaia di milioni di dollari.

Sembra però che qualcosa non quadri del tutto nei conti di Ufotable, dal momento che il fondatore dello studio, Hiraku Kondo, è stato indagato dal governo giapponese per evasione fiscale. A quanto sembra infatti, Kondo avrebbe evaso circa un milione di dollari di tassazione, violando sia il Corporation Tax Act che il Consumption Tax Act della legislazione nipponica.

La notizia è stata data dallo studio stesso, attraverso un post sul profilo Twitter ufficiale nel quale la compagnia si scusa per le azioni che vengono contestate al fondatore, assicurando di essere pronta a pagare quanto dovuto e qualsiasi multa il governo giapponese deciderà di infliggere:

“La nostra compagnia e il nostro rappresentante sono stati indagati per la sospetta violazione della Corporate Tax Law. Ci scusiamosinceramente con tutti i fan e le parti interessate. Abbiamo inviato un’ammenda sotto la guida dell’autorità tributaria nazionale e abbiamo pagato l’intero importo. Ci sforzeremo ad aderire a tutte le leggi e i regolamenti e ad ottimizzare la gestione per creare un miglior ambiente produttivo”

Già nell’estate dello scorso anno Kondo era stato costretto a rassegnare le sue dimissioni da presidente di Ufotable per via delle voci che parlavano di evasione fiscale da parte della compagnia Anche in quell’occasione lo studio d’animazione aveva presentato le sue scuse.

Per il momento non sembra che questa situazione avràun qualche tipo di impatto sulle produzioni in corso dello studio che ha dato vita a Demon Slayer e ad alcuni capitoli della saga di Fate ma continuate a seguirci per eventuali aggiornamenti su questa vicenda.