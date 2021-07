eFootball PES 2021 festeggia l’Italia campione d’Europa

La nazionale di calcio italiana si è laureata campione d’Europa ad Euro 2020 battendo l’Inghilterra a calci di rigore. Tutta l’Italia ha festeggiato questo storico traguardo tra caroselli e molto altro ancora. Anche Konami però ha deciso di festeggiare la nostra vittoria tramite eFootball PES 2021.

In un tweet pubblicato in queste ore è possibile assistere alla premiazione virtuale dell’Italia, con la controparte videoludica di Giorgio Chiellini che alza al cielo la coppa dell’Europeo e i calciatori della nostra nazionale che dunque possono festeggiare anche su eFootball PES 2021. Noi apprezziamo il gesto, ma preferiamo per ovvie ragioni la premiazione reale, un momento che difficilmente dimenticheremo e che ricorderemo per sempre! Intanto, vi ricordiamo che il prossimo capitolo del franchise verrà presentato il prossimo 21 luglio.

Champions

UEFA EURO 2020™️ has its winner 🇮🇹🤩⚽️

It needed to go all the way to penalties but Italy have taken the title 🏆

🇮🇹 fans: one emoji to describe that feeling (if you can) 👇🤯#PES2021 pic.twitter.com/xtmJT2bVQY

— eFootball PES (@officialpes) July 11, 2021