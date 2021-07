Abandoned: pubblicata la data di pre-caricamento per l’app

L’ app di abandoned su PS5 ha ricevuto una nuova data di uscita da Blue Box Game Studios, dopo due settimane di silenzio. Il misterioso gioco per PS5 Abandoned è un imminente sparatutto in prima persona a tinte survival horror ambientato in un ambiente open world. I suoi sviluppatori avevano promesso un’app del trailer in tempo reale per i possessori di PS5 per dare un primo assaggio del gioco.

Tuttavia, il gioco ha subito diversi ritardi e la data di uscita è già stata spostata due volte. Doveva essere lanciato il 25 giugno, il direttore di gioco Hasan Kahraman ha pubblicato un video che informava del ritardo e delle sue ragioni. Ora, Blue Box Studios ha annunciato un’altra data per il lancio del trailer, inclusa una data di pre-caricamento dell’app tramite un thread su Twitter. Nell’ultimo tweet, Blue Box Game ha confermato che l’ app per il trailer per l’app per PS5 di Abandoned sarà disponibile per il pre-caricamento gratuito dal 29 luglio 2021. Il tweet menziona anche che l’introduzione sarà resa disponibile il 10 agosto e il primo trailer arriverà verso metà o fine agosto.

Nelle ultime settimane, Abandoned ha ricevuto molte attenzioni, a causa di teorie secondo cui Blue Box e il Game Director Hasan sono in realtà una copertura per il famoso sviluppatore Hideo Kojima. Molte persone credono che Abandoned sia in realtà il prossimo gioco di Kojima, che potrebbe essere o meno il gioco cancellato Silent Hill. Le teorie sono aumentate così tanto che Hasan è stato costretto a pubblicare un video per dimostrare che è una persona reale. Lo stesso studio ha rilasciare una dichiarazione ufficiale per chiarire che non sono associati a Silent Hill o Hideo Kojima. Al momento, non ci sono dettagli concreti su storia, personaggi e ambientazione del gioco. Quindi, per ora, possiamo solo aspettare di saperne di più sul gioco fino al lancio del trailer ad agosto.

We’re excited to announce that the Abandoned Trailers App will be available to preload free of charge for all PS5 users on July 29 with the introduction available on August 10 followed by the first trailer later in August. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 11, 2021