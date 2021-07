The Legend of Zelda Skyward Sword HD: l’inizio del gioco sarà più veloce rispetto all’originale

Tra pochissimi giorni uscirà la riedizione di un titolo Nintendo che uscì dieci anni fa sulla console Wii e WiiU. Stiamo ovviamente parlando di The Legend of Zelda Skyward Sword, il quale approderà finalmente su Nintendo Switch portando con sé alcune modificazioni per quanto riguarda la risoluzione (in full HD), alcune meccaniche di gameplay integrate con i Joy-Con e la rivisitazione di determinati momenti di gioco, prima troppo statici.

Sicuramente ricorderete, per chi ha messo mano sul titolo originale, che il gioco originale presentava una quantità importante di fasi incentrate prevalentemente sui tutorial o dialoghi prolissi, al limite del ridondante. Il problema in questione rendeva le prime ore le meno goduriose da giocare e, a quanto pare, Nintendo dovrebbe aver provveduto a sistemare gli esordi di The Legend of Zelda Skyward Sword HD, rendendoli quanto meno più fluidi in occasione della sua imminente uscita sulla console ibrida di Nintendo (di cui è stata annunciata anche una nuova versione).

A tirare fuori la risoluzione dei problemi che riguardano le prime ore di gioco del titolo, ci ha pensato la stessa Grande N, la quale avrebbe pubblicato un cinguettio interessante rivolto ai fan di Link:

Alcuni cambiamenti sono stati applicati alle prime ore di gioco in The Legend of Zelda Skyward Sword HD, per fare in modo di rendere l’esperienza di gioco più fluida e per permettere ai giocatori di addentrarsi nel mondo di gioco più in fretta.

Il messaggio è chiaro. Nintendo ha capito che l’esordio di The Legend of Zelda Skyward Sword peccava di un allungamento di brodo non necessario e, mettendo mano sul titolo, sembrerebbe essere riuscita ad eliminare questo difetto. A dimostrazione di quanto asserito dall’azienda nipponica, è stato pubblicato un video che conferma quanto scritto su Twitter.

Some changes have been made to the opening hours of The Legend of #Zelda: #SkywardSwordHD to make for a smoother play experience, and to get you on your grand adventure to the surface world sooner! Here’s one example where mandatory advice from Horwell has been adjusted. pic.twitter.com/KofowPZwn4 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 11, 2021

Grazie a quanto appreso rispetto ai cambiamenti concretizzati che riguardano sì il gameplay, ma anche altri aspetti del titolo, possiamo tranquillamente affermare che Nintendo abbia speso davvero tanto tempo e sforzi nello sviluppo di questa edizione Remastered di The Legend of Zelda Skyward Sword HD che noi, per la cronaca, non vediamo l’ora di giocare a partire dal 16 luglio 2021.