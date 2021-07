GamesVillage Talk torna su Twitch con un nuovo format

Dopo molti mesi di pausa, il GamesVillage Talk sta per tornare nuovamente sul nostro canale Twitch con un nuovo format, mantenendo però in parte la sua anima originale. Come potete notare, il nostro calendario sta iniziando ad infoltirsi di dirette, con i nostri streamer che si daranno da fare per intrattenervi con tante live. E il nostro talk per eccellenza si ritaglierà il suo spazio di settimana in settimana!

In primis, il nome del talk ha subito un piccolo cambio: GamesVillage Talk 45′ infatti avrà una durata di circa 45 minuti, tempo che il nostro coordinatore editoriale Domenico De Rosa utilizzerà per parlarvi degli argomenti più interessanti del momento, quelli più caldi, ma non solo. Come sempre, verrà dedicato anche ampio spazio agli spettatori che seguiranno il talk, che potranno porre le loro domande a Domenico. Le domande o i commenti più interessanti verranno mostrati su schermo e dunque vi invitiamo a sbizzarrirvi e ad essere attivi in chat.

Il talk non avrà un giorno o un orario fisso nel corso della settimana, ma non disperate! Vi basterà controllare il nostro calendario presente nella descrizione del canale Twitch per sapere sempre quando sarà live, oltre ad essere sempre aggiornati sulla nostra intera programmazione settimanale. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a cliccare sul cuoricino viola per diventare nostri follower, mentre cliccando anche la campanella saprete sempre quando il canale sarà live! Il primo episodio del GamesVillage Talk si terrà questa mattina (martedì 13 luglio) alle ore 10:00. Non mancate!