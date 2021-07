Psychonauts 2: l’accessibilità a tutti i giocatori è la priorità di Double Fine

Manca poco più di un mese all’uscita dell’attesissimo platform Psychonauts 2 di Double Fine Productions e gli sviluppatori si sono espressi nei riguardi di alcune caratteristiche del titolo. Il mese scorso, la software house, e in particolare Kevin Johnson, aveva affermato che il lavoro procedeva a gonfie vele e che non era stato riscontrato alcun problema nello sviluppo.

Le caratteristiche discusse di Psychonauts 2 sono tutte riconducibile allo scopo principale che sembra essersi prefissato Double Fine Productions: l’accessibilità a tutti i giocatori. Il titolo in questione, infatti, presenterà al suo interno tutta una serie di features atte a rendere il gioco fruibile ai più, ma vediamole insieme nel dettaglio.

Psychonauts 2, nello specifico, implementerà i controlli integralmente modificabili a seconda delle preferenze del videogiocatore, la possibilità di disattivare la vibrazione della telecamera e, addirittura, azionare l’opzione che rende invincibile il protagonista Raz. A proposito dell’invincibilità, non sono mancati dei dubbi da parte dei fan che subito si sono fatti sentire su Twitter. Non è tardata la risposta di Johnson, il quale ha tranquillizzato il pubblico dicendo che terminare il gioco alla modalità più semplice e anche con l’invincibilità attiva significherà battere il gioco a tutti gli effetti.

Double Fine Productions, inoltre, ha dato man forte a Johnson dicendo quanto segue:

"uh, excuse me I beat Sword Guy Serious Time on a no hit hard mode and if didn't do that I don't respect you. and like, can you even comment on things if you're not diamond six rank in shooty mcBlam? I don't think so"

All people should be able to enjoy games. All ages, all possible needs. It's an ongoing and important process for our industry and a challenge we need to met.

End of the day? We want you to have fun, to laugh, to experience a story that affects you. On whatever terms you want.

— Double Fine (@DoubleFine) July 9, 2021