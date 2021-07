Final Fantasy XIV Endwalker: svelati i requisiti PC per giocare l’espansione

Il mondo di Final Fantasy, celeberrima saga portata avanti dalle geniali menti di Square Enix, si allarga con un’altra espansione per il quattordicesimo capitolo della serie. Final Fantasy XIV, in sostanza, differisce dagli altri capitoli della serie in quanto si tratta di un MMORPG e, quindi, non di un single-player come gli altri.

Alcuni mesi fa, vi avevamo riportato la notizia secondo cui la nuova espansione di Final Fantasy XIV, cioè Endwalker, avrebbe lasciato maggior spazio alla narrativa rispetto alle espansioni precedenti, tra cui Shadowbringers, tramite l’implementazione di un maggior numero di cutscene dedite all’approfondimento di certi nodi di trama.

Per quanto riguarda il mondo di gioco, Endwalker non si distanzierà particolarmente dal suo predecessore Shadowbringers: in sostanza il numero di dungeon e istanze sarà pressoché identico, al contrario delle meccaniche di gameplay, lato sul quale gli sviluppatori si sono concentrati maggiormente.

Square Enix, di recente, avrebbe altresì comunicato i requisiti minimi necessari a far girare la nuovissima ed inedita espansione Final Fantasy XIV: Endwalker. Insieme al titolo, in uscita questo autunno, sarà fornito anche un tool gratuito di benchmark, il quale sarà necessario per misurare gli sforzi impiegati dalla propria macchina per far girare il titolo. Questo strumento avrà lo scopo di rendere più accurata una valutazione delle prestazioni del proprio sistema, per evitare di incorrere in crash. Lo strumento informatico predispone al giocatore anche un editor per la personalizzazione etnica del personaggio giocabile

Per quanto, invece, riguarda i requisiti di sistema sappiamo per certo che quelli minimi richiederanno un processore Intel Core-i5 da 2,4 GHz (o superiori) con 4 GB di memoria RAM (o superiori), nonché una scheda video Geforce GTX 750 o Radeon R7 260X, così da avere a disposizione una risoluzione di 1280x720p. Si consiglia, invece, di disporre un Intel Core-i7 a 3 GHz, 8 GB di RAM e una Geforce GTX 970 o Radeon RX 480 per ottenere una risoluzione di 1920x1080p.

Indipendentemente da queste caratteristiche tecniche, il giocatore dovrà essere in possesso di almeno 80 GB di spazio di archiviazione gratuito (sia per i dati di Final Fantasy XIV che per quelli di Endwalker). L’espansione del MMORPG uscirà il giorno 23 novembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (qui per visionare un trailer).