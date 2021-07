Ratchet And Clank Rift Apart è al primo posto nella classifica di vendite al dettaglio in UK

Il Lombax e il robottino più famosi dell’universo sembrano invincibili. L’esclusiva PlayStation 5 Ratchet And Clank: Rift Apart, uscita appena il mese scorso, risulta essere entrata a gamba tesa sul palcoscenico videoludico di questo 2021, riuscendo a debuttare in testa sia in Italia che nel Regno Unito.

Il titolo di Insomniac sembrerebbe aver avuto il successo sperato, e forse anche di più. Questa settimana sono stati resi noti i risultati delle classifiche di vendita al dettaglio, cioè dei formati fisici dei giochi pubblicati, del Regno Unito. Ratchet And Clank: Rift Apart, per l’appunto, si è posizionato in cima questa settimana, riuscendo ad incrementare la percentuale delle sue vendite di circa il 187%, cifra che gli ha permesso di sorpassare prepotentemente anche Mario Golf: Super Rush di Nintendo.

Il fatto che il titolo TPS con elementi platform e puzzle (con sporadici accenni di open-world) sia stato incluso in un bundle con PlayStation 5, tra le altre cose, gli ha fruttato un bel vantaggio, analogamente a quanto è stato per Assassin’s Creed: Valhalla, il quale passò dal diciassettesimo all’ottavo posto proprio grazie alla vendita in bundle con la console di Sony.

Il podio di questa classifica vedrebbe al primo posto, ovviamente, Ratchet And Clank: Rift Apart, al secondo FIFA 21 e, dopodiché, la new entry del mese, cioè Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, posizionatosi al terzo posto. In ordine, successivamente, vi troviamo Mario Golf: Super Rush; Mario Kart 8: Deluxe; Animal Crossing: New Horizons; Minecraft (per Nintendo Switch); Assassin’s Creed: Valhalla; Grand Theft Auto 5; per finire, Oddworld: Soulstorm.

Ricordiamo che Ratchet And Clank: Rift Apart di Insomniac Games è uscito lo scorso mese, più precisamente il giorno 11 giugno 2021, come esclusiva Sony per console PlayStation 5. Al link che vi riportiamo qui potrete vedere come il successo del titolo non sia solamente dovuto alle vendite, bensì anche alla reazione più che positiva della critica e giornalismo specializzati.