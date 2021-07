Genshin Impact: previsioni personaggi a 4stelle per il banner di Ayaka, rumor

Il prossimo aggiornamento di Genshin Impact è pronto per arrivare e gli sviluppatori stanno aggiungendo molto più di quanto i fan potrebbero chiedere. L’aggiornamento 2.0 è stato atteso con ansia da tutti i giocatori. La nuova patch aggiungerà la regione di Inazuma insieme a nuovi personaggi, eventi e missioni. La regione di Inazuma è attesa con impazienza da molto tempo ormai, e sarà interessante averla finalmente nel gioco. Ci saranno anche eventi fantastici come Stage of Wonders e Lost Riches, ma una delle prime cose ad arrivare sarà Ayaka, il nuovo personaggio Cryo.

Gli ultimi leak suggeriscono che otterremo cinque nuovi personaggi, ma solo tre saranno presenti nella patch 2.0. Questi sono Ayaka, Yoimiya e Sayu. Di questi, Ayaka è chiaramente la vincitrice in termini di popolarità, poiché i fan aspettano da molto tempo il suo arrivo. Il primo banner, sarà attivo contemporaneamente al nuovo aggiornamento, il 21 luglio 2021 nel gioco e introdurrà Ayaka. Il successivo includerà sia Sayu che Yoimiya. Al momento, non abbiamo molte perdite riguardo ai personaggi a 4 stelle nel banner di Ayaka. Tuttavia, ci sono state voci che suggeriscono Chongyun, Ningguang e Xingling come i personaggi a 4 stelle che vedremo nel banner di Ayaka. Inoltre, sono stati rivelati i materiali per l’Ascensione e per i Talenti necessari per il nuovo personaggio Cryo. Di seguito riportiamo i materiali necessari per Ayaka:

Materiali Ascensione

Shivada Jade Sliver

Shivada Jade Fragment

Shivada Jade Chunk

Shivada Jade Gemstone

Perpetual Heart

Sakura Bloom

Old Handguard

Kageuchi Handguard

Famed Handguard

Materiali Talenti

Teachings of Elegance

Guide to Elegance

Philosophies of Elegance

Old Handguard

Kageuchi Handguard

Famed Handguard

Ring of Boreas

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.