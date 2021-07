No More Heroes 3: saranno necessari quasi 7 Giga di spazio su Nintendo Switch

No More Heroes 3 è il titolo di Grasshopper Manufacture di cui è prevista l’uscita entro la fine di agosto 2021. Al titolo, poco tempo fa, era stato dedicato un interessante approfondimento durante la live Nintendo Treehouse, in quanto non aveva ricevuto spazio in occasione del Nintendo Direct dell’E3 2021.

No More Heroes 3 vedrà come protagonista l’assassino Travis Touchdown, il quale dovrà fare i conti con un’entità aliena di nome FU e i suoi sgherri. Questa terza reiterazione della serie rappresenta un ritorno di Travis sulle scene dopo circa un decennio di assenza (se non contiamo lo spin-off Travis Strikes Back: No More Heroes, uscito a gennaio 2019).

Il titolo di Grasshopper Manufacture vanta una fan base importante, nata dal segno indelebile che questa saga ha lasciato nello spirito dei videogiocatori appassionati e, proprio per questo, è difficile non essere entusiasti di questa nuova uscita. A proposito di ciò, oggi abbiamo qualche novità importante.

A poco più di un mese dalla sua pubblicazione oggi sappiamo le dimensioni reali del file di gioco di No More Heroes 3. Grazie ad una specificazione da parte del Nintendo Switch eShop e, successivamente grazie a Nintendo Everything, abbiamo a disposizione l’esatta dimensione dei dati di gioco e anche alcuni screenshot che catturano momenti rilevanti di gioco.

Gli utenti di Nintendo Switch dovranno avere a disposizione 6.8 GB di spazio libero di archiviazione per poter effettuare il download del titolo action. Per quanto, invece, riguarda i nuovi screenshot mostrati sulla pagina del prodotto nel negozio digitale della Grande N, possiamo osservare alcuni momenti frenetici di combattimento con la katana contro nemici bizzarri, alcuni attimi di guida, delle scene tratte da quelle che sembrano cutscene e un momento piuttosto esilarante, in cui Travis è alle prese con uno sturalavandini.

Ricordiamo, per concludere, che l’opera action di Grasshopper Manufacture No More Heroes 3 sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal giorno 27 agosto 2021.