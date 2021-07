Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin stabilisce un nuovo record su Steam

Il nuovo episodio della saga JRPG di Capcom, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è giunto nelle mani dei fan più infervorati la settimana scorsa e si è subito classificato terzo nella classifica delle vendite al dettaglio nel Regno Unito, facendosi battere solamente da Ratchet And Clank: Rift Apart (posizionatosi al primo posto) e FIFA 21.

Un risultato da non sottovalutare trattandosi di un JRPG, un genere forse non così in voga quanto in Giappone. Da notare, però, che l’ammontare delle vendite in Regno Unito di questa prima settimana in commercio sono pari a più del doppio delle vendite totalizzate dal suo predecessore su Nintendo Switch.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, in ogni caso, non è un’esclusiva di Nintendo Switch, bensì è anche disponibile al download sulla piattaforma per PC di Steam. Ed è proprio su questo portale che il gioco ha stabilito un record di forte impatto. Il nuovo titolo della Capcom, infatti, avuto un’enorme quantità di giocatori simultanei, toccando un impressionante picco di 33 mila e 500 giocatori che esperivano il titolo contemporaneamente, un traguardo che infrange quello di Persona 4 Golden con quasi 30 mila gamers.

Il nuovo capitolo offre un’unica e ricchissima esperienza che narra le vicende del discendente di Red, la quale è stato affidato il compito di prendersi cura di Razewing Ratha. Il giocatore, infatti, dovrà allevarlo e proteggerlo, in quanto si dice che la creatura sia in grado di portare il mondo in rovina. Lungo l’avventura saranno molteplici gli alleati con cui il protagonista si imbatterà, insieme ai quali dovrà svolgere delle indagini sui misteri che avvolgono l’improvvisa scomparsa dei Rathalos.

Per una recensione completa di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin potete tranquillamente cliccare su questo link. Ricordiamo, infine, che il titolo è attualmente disponibile ed è uscito il 9 luglio 2021 per Nintendo Switch e PC (disponibile via Steam).