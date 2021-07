Genshin Impact: data banner Yoimiya e descrizione abilità

L’ anteprima dell’aggiornamento 2.0 di Genshin Impact è avvenuta e la data di pubblicazione per l’uscita del banner Yoimiya non è troppo lontana. miHoYo ha confermato alcune delle sue abilità e abilità e le sue costellazioni complete sono trapelate.

L’aggiornamento 2.0 promette di essere la versione più grande del gioco finora. Tuttavia, al di là dell’arrivo di Ayaka, Sayu e della nuova bionda del gioco, il futuro sembra incredibile poiché miHoYo ha annunciato i nuovi personaggi di Inazuma. La data di uscita per quando il banner Yoimiya uscirà in Genshin Impact è fissata per il 10 agosto. Mentre Ayaka è il primo banner dell’aggiornamento 2.0 che debutterà il 21 luglio, i fuochi d’artificio dovrebbero apparire tre settimane dopo. MiHoYo ha annunciato due abilità per Yoimiya in Genshin Impact: Niwabi Fire-dance e Ryuukin Saxifrage. Honey Hunter World fornisce le seguenti descrizioni dei suoi normali attacchi e delle due abilità sopra menzionate:

Normal Attack – Firework Flare-Up

Normal Attack: esegui fino a cinque colpi consecutivi con l’arco.

esegui fino a cinque colpi consecutivi con l’arco. Charged attack: Esegui un tiro mirato più preciso con danni aumentati. Mentre si mira, le fiamme si accumulano sulla punta della freccia prima di sparare come attacco. Effetti diversi in base a quanto tempo è stata caricata l’energia.

Esegui un tiro mirato più preciso con danni aumentati. Mentre si mira, le fiamme si accumulano sulla punta della freccia prima di sparare come attacco. Effetti diversi in base a quanto tempo è stata caricata l’energia. Plunging attack: Spara una pioggia di frecce a mezz’aria prima di cadere e colpire il terreno, infliggendo danni ad area all’impatto.

Niwabi Fire-dance

Con una moltitudine di fuochi d’artificio, un anello circonda Yoimiya.

Teika Enshou: Quando ciò accade, le frecce scagliate dall’attacco normale sono frecce fiammeggianti e il loro danno viene aumentato e convertito in danno Pyro.

Ryuukin Sassifraga

Come sua creazione originale, la Ryukin Saxifrage balza in cielo e rilascia razzi infuocati che infliggono danni ad area Pyro, marchiando un nemico con Aurous Blaze.

Aurous Blaze: tutti gli attacchi normali, caricati e in picchiata, le abilità elementali e le esplosioni elementali degli altri membri del gruppo contrassegnati da Aurous Blaze infliggono danni ad area Pyro.

tutti gli attacchi normali, caricati e in picchiata, le abilità elementali e le esplosioni elementali degli altri membri del gruppo contrassegnati da Aurous Blaze infliggono danni ad area Pyro. Quando un nemico viene sconfitto durante la durata dell’abilità, l’effetto si trasferisce su un altro nemico vicino. Si verifica un’esplosione ogni due secondi. Se Yoimiya è a terra, l’abilità è disattivata.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.