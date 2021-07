Death Stranding: l’avventura di Sam in formato cartaceo

Death Stranding è uno dei titoli più affascinanti e fuori da comune mai pubblicati ed è giocabile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Preso, l’opera di Hideo Kojima e Kojima Productions arriverà sulla console ammiraglia di Sony Interactive Entertainment tramite la sua Director’s Cut (qui la nostra anteprima), ma Sam Porter Bridges arriva nelle nostre case anche in formato cartaceo. J-POP infatti ha pubblicato due romanzi dedicati al titolo in una collezione speciale davvero affasciante e arrivata anche da noi di GamesVillage. E no, non ce l’ha consegnata il buon Sam… purtroppo!

Il Collection Box che include i due romanzi scritti da Hitori Nojima è un vero e proprio rifacimento cartaceo all’intera storia che accompagna l’opera del maestro Kojima, permettendoci ripercorrere nei due libri l’intero viaggio compiuto da Sam Porter Bridges, che a piedi è riuscito a percorrere tutti gli Stati Uniti d’America (chiamati United Cities of America, abbreviato UCA). Chi non ha giocato il gioco dunque può compensare questa grave mancanza leggendo questi due romanzi, che insieme superano le 600 pagine. Storia, personaggi e colpi di scena… vi possiamo assicurare che non mancherà nulla all’interno del romanzo basato sull’action-game a tinte survival-horror. L’intera storia del gioco raccontata per filo e per segno come soltanto le pagine di un libro sanno fare. Non mancheranno alcune curiosità e dettagli di personaggi e ambientazione magari sfuggite durante il gameplay: leggendo i romanzi non dovrete stare in guardia e nascondervi da CA e Muli… ecco perché il consiglio che vi diamo è quello di leggere i romanzi anche se siete tra coloro che hanno giocato e completato l’IP del maestro giapponese.

Entrando nel dettaglio, il box da collezione si presenta con una custodia fatta di cartone abbastanza resistente, che presenta fronte-retro del due copertine dei romanzi , che poi sono la stessa cover ma con tonalità di colori differenti. La copertina presenta tutti i personaggi più importanti di Death Stranding, già visti nel poster dedicato e condiviso in passato da Kojima Productions. Anche le copertine dei due libri si presentano in formato rigido e molto spesse! Nel complesso, il Collection Box di J-POP risulta essere un gradevole oggetto destinato soprattutto ai fan del gioco e ai collezionisti più sfegatati. Il prezzo poi è una vera manna dal cielo: 25 euro per un magnifico box che sicuramente darà lustro ai vostri scaffali e alle vostre librerie. Insomma, ci sono tutti i presupposti per non lasciarsi scappare questi magnifici romanzi!