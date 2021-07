Torch: Roccat annuncia il suo nuovo microfono da streaming

Roccat ha svelato il Torch, primo microfono USB di livello professionale della casa di Amburgo. Progettato per i gamer, gli streamer, e gli aspiranti content creator, il Torch è pieno di feature di livello professionale, tra cui qualità audio a 24 bit, un design a doppio condensatore, Mic Monitoring senza latenza e un filtro pop integrato. Il Microfono Torch di ROCCAT assicurerà sempre ai creator un suono impeccabile, con un design elegante e intelligente compatibile con una vasta gamma di shock mount, bracci, aste e altri accessori. Il microfono Torch dispone dell’illuminazione intelligente AIMO RGB di ROCCAT, e le zone di illuminazione speciale cambiano colore a seconda delle impostazioni del microfono. Inoltre, le caratteristiche ‘plug-and-play’ del Torch lo rendono semplicissimo da usare fin dal primo momento. Il lancio del Torch di ROCCAT è previsto per il 15 agosto 2021 ad un prezzo consigliato di 99.99 euro, e da oggi è disponibile per il pre-order presso i rivenditori autorizzati e su www.roccat.com.

“L’incredibile look del Torch, le prestazioni di livello professionale e l’interessantissimo prezzo lo rendono perfetto per crescere con te mentre insegui le tue passioni per lo streaming e la content creations”, ha detto René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach. “I gamer guardano i loro streamer preferiti e sono ispirati a creare in prima persona dei contenuti, e un microfono da studio non è più un lusso, è un accessorio indispensabile. Siamo entusiasti di entrare in una nuova categoria di periferiche per PC con il Torch, e di fornire un altro accessorio ad alte prestazioni che si aggiunge al nostro ecosistema desktop.”

Il microfono Torch USB di ROCCAT dispone di un design a doppio condensatore, offrendo audio a 24 bit con campionamento fino a 48kHz, garantendo la perfetta registrazione e trasmissione di una vasta gamma di voci. Da semplici sussurri a forti e accese reaction in-game, il Torch offre un suono di qualità broadcast per qualsiasi content creator. Progettato per gli streamer e aspiranti creator, il Torch viene fornito con tre modelli di pick-up pre-selezionati per un’esperienza out-of-the-box il più semplice possibile. Gli utenti saranno in grado di scegliere tra il settaggio Cardioid – perfetto per il gioco e lo streaming, Stereo – perfetta per voce e strumenti, e l’esclusivo settaggio Whisper del Torch – per catturare le voci più silenziose e i sussurri.

Il Torch dispone inoltre di una miriade di controlli facili e veloci per offrire la migliore esperienza possibile. La funzionalità di silenziamento fornisce un modo conveniente per silenziare istantaneamente senza disturbare la qualità del contenuto registrato. Per le regolazioni al volo, i controlli in stile mixer del Torch permettono ai gamer di mettere a punto le impostazioni, controllare il volume e scorrere tra i diversi settaggi con facilità senza dover installare un singolo driver. Il Torch include anche un jack per cuffie da 3,5 mm per il monitoraggio del microfono senza latenza.

Il Torch include anche l’acclamata illuminazione AIMO RGB di ROCCAT, con distinte zone di illuminazione che cambiano colore a seconda del settaggio di registrazione selezionato o della modalità microfono. Completamente compatibile con una vasta gamma di bracci e aste, il Torch può essere riconfigurato e regolato consentendo per adattarsi al meglio al posizionamento sull’asta – mantenendo la piena funzionalità della base in stile mixer.