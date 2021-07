Warframe: al TennoCon 2021 ci sarà un’anteprima interattiva per la prossima espansione

Lo studio di sviluppo e publisher Digital Extremes (DE) invita i giocatori di Warframe a essere i testimoni del primo sguardo in assoluto al gameplay della tanto anticipata espansione La Nuova Guerra e dei suoi contenuti, il quale si terrà durante la diretta TennoLive sabato 17 luglio nell’annuale appuntamento amato dai fan del gioco: il TennoCon. I partecipanti virtuali del sesto evento annuale dedicato ai giocatori sono incoraggiati a guardare la premiere mondiale di La Nuova Guerra su Twitch, July 17 il 17 luglio alle 23:00 italiane per ottenere un Warframe Prime.

Digital Extremes ospiterà anche un evento in-game in un Relay dove i giocatori di Warframe potranno unirsi agli amici di tutto il globo, compreso il pluripremiato studio canadese, per un unico evento di anteprima interattivo che permetterà di dare un piccolo sguardo ai nuovi contenuti esclusivi. Sheldon Carter, Chief Operating Officer di presso la compagnia, ha dichiarato:

Come molti giocatori sapranno già da un po’, porteremo The New War di nuovo al TennoCon! Sarà un momento speciale per tutti noi, visto che è passato un po’ da quando abbiamo discusso questa espansione con i nostri giocatori. Speriamo davvero che i Tenno potranno godersi un giorno dedicato a loro e alle esperienze memorabili che abbiamo condiviso insieme in Warframe. Ci sono un sacco di nuove ed eccitanti rivelazioni che andranno a susseguirsi, ma i giocatori dovranno collegarsi alla diretta TennoLive per scoprirne di più. Abbiamo in programma uno show coinvolgente e interattivo che avrà sicuramente qualcosa per tutti, e inoltre c’è anche il Drop di Loki Prime.