Kojima si esprime su Death Stranding Director’s Cut: “Non chiamatela in questo modo”

Il fenomeno delle Director’s Cut sta letteralmente esplodendo negli ultimi giorni, grazie anche dall’annuncio da parte di Sony Interactive Entertainment di queste versioni per Death Stranding e Ghost of Tsushima. Ebbene, sull’argomento, è intervenuto direttamente Hideo Kojima in persona, responsabile per l’appunto della realizzazione di Death Stranding Director’s Cut, che giungerà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 24 Settembre 2021 in esclusiva su PlayStation 5.

Secondo il leggendario Game Designer, la Director’s Cut dovrebbe essere un contenuto tagliato dalla versione originaria e viene successivamente proposto al pubblico. Secondo quanto ha svelato, non è avvenuto propriamente così per quanto riguarda con l’ultima fatica targata Kojima Production, poiché si tratta di una versione con contenuti completamente nuovi. Ecco le sue parole espresse su Twitter:

A director's cut in a movie is an additional edit to a shortened version that was either released reluctantly because the director did not have the right to edit it, or because the running time had to be shortened. pic.twitter.com/nqih9BQ6wm

