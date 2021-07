Spriggan: l’anime è stato rinviato al 2022

Netflix ha pubblicato un nuovo teaser trailer dell’anime Spriggan, la serie animata in corso di sviluppo in collaborazione con lo studio d’animazione David Production tratta dal manga di Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa e purtroppo il breve video non contiene soltanto buone notizie, anzi.

I fan della serie si dovranno infatti rassegnare ad attendere più a lungo perché il trailer ha confermato che Spriggan, inizialmente previsto per il 2021, è stato rinviato al 2022. Insomma, per potersi immergere nelle avventure di Yu Ominae bisognerà ancora attendere un intero anno. Ma non solo brutte notizie arrivano da quest’ultimo trailer, che ha anche annunciato alcuni nomi nuovi degl cast e dello staff che realizzeranno la serie.

Innanzitutto il ruolo del protagonista, Yu Ominae, che sarà affidato a Chiaki Kobayashi (Great Pretender, Moriarty the Patriot), ma anche quello di Yoshino Somei, che verrà interpretata da Mariya Ise (Made in Abyss, One Piece), mentre Jean Jacquemonde avrà la voce di Yohei Azakami (The Seven Deadly Sins, Godzilla Singular Point) e il capo Yamamoto quella di Kenji Hamada (L’attacco dei giganti, The God of High School).

La serie, prodotta da David Pcitures, vedrà Hiroshi Kobayashi (Kill la Kill) alla regia, con Hiroshi Seko (L’attacco dei giganti, Jujutsu Kaisen, Mob Psycho 100) alla sceneggiatura e Shuhei Handa (Little Witch Academia) al character design.

Il manga di Spriggan, iniziato da Tashikage e Minagawa nel lontano 1989, ruota intorno alla figura di Yu Ominae, un agente speciale, nonostante la giovane età, della ARCAM Corporation, incaricato di proteggere l’antica reliquia di un’avanzatissimi civiltà ormai estinta, che se cadesse nelle mani sbagliate potrebbe causare un tremendo cataclisma.

Non possiamo far altro che sperare allora che l’attesa sia meno lunga, ma nel frattempo possiamo goderci il trailer dell’anime in calce all’articolo.