Nelle ultime ore Triband ha pubblicato un trailer che mostra le novità che sono state introdotto in What the Golf, con l’aggiornamento “A Hole New World” su Apple Arcade. Come scritto nel trailer fatto uscire per l’occasione, arrivano 50 nuovi livelli e più di 1000 buche.

L’aggiornamento, gratuito, arriverà nelle prossime settimane anche per le versioni PC e Nintendo Switch. Lasciandovi al simpatico trailer qui sotto, vi ricordiamo che uno dei precedenti update era stato Snowtime.