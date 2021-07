Minecraft Dungeons: Ultimate Edition a fine luglio

Mojang ha annunciato oggi diverse novità per il suo Minecraft Dungeons: un nuovo DLC, nuovi contenuti gratuiti e una Ultimate Edition, che contiene l’intera esperienza di gioco in un unico pacchetto. Tutti e tre verranno lanciati a fine mese, il 28 luglio.

Il DLC si chiama Echoing Void, dove il giocatore dovrà ” combattere nuovi nemici audaci, raccogliere equipaggiamento leggendario e farsi strada attraverso missioni impegnative per porre fine alle indicibili minacce che si nascondono nella dimensione oscura in cui risiedono gli Endermen.”

L’aggiornamento del contenuto gratuito si chiama The Gauntlet of Gales, “una missione unica simile a un labirinto che mette alla prova le vostre abilità attraverso prove complicate ed enigmi sconcertanti! È possibile raccogliere questo guanto di sfida tramite la mappa della missione che contiene sfide che richiedono di tutto: dall’ingegno e l’astuzia alla resistenza e alla determinazione.

Infine, il 28 luglio verrà lanciato anche Minecraft Dungeons: Ultimate Edition, contenente tutti e sei i DLC: Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, Flames of the Nether, Hidden Depths e Echoing Void, ad un prezzo inferiore rispetto a quello che potrebbe essere acquistato il tutto separatamente separatamente. Non è però stato annunciato il prezzo effettivo di questa Ultimate Edition. Vi lasciamo qui sotto al tweet sul profilo ufficiale del gioco.

Heroes! The hour is late, the threat is real, the End is nigh!

Echoing Void DLC teleports into Dungeons on July 28 – together with the game’s Ultimate Edition of all six DLCs! Read more as the story reaches its final-dimensional conclusion:

↣ https://t.co/4F0J9tGH6I ↢ pic.twitter.com/zH6oala5YB

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) July 12, 2021