Fortnite: LeBron James arriva il 14 luglio

Qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere che un’affidabile insider, Shiina, aveva svelato l’arrivo di LeBron James come prossima icona di Fortnite, e così è stato. Epic Games ha annunciato l’arrivo della star dei Los Angeles Lakers per il 14 luglio: come scritto sul comunicato nel sito ufficiale, arriverà con due diversi costumi, entrambi con le Nike LeBron 19, la prossima scarpa personalizzata di King James.

Le skin di LeBron James combinano gli elementi migliori del suo personaggio, prima e durante la partita. Include il costume di LeBron James e il dorso decorativo del Re in persona.

Si può completare il look con il bundle attrezzatura di Re James, che include:

Piccone Il leone

Deltaplano Apertura alare

Zittisci gli avversari con l’energico festeggiamento sul campo di LeBron: il Silenziatore.

I giocatori potranno poi indossare i panni di LeBron nella Tune Squad, visto l’arrivo del film Space Jam: New Legends. Il costume Tune Squad include anche la variante Martedì Taco e il dorso decorativo Zaino supremo. Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione. Lasciandovi al filmato vi ricordiamo inoltre che, a proposito di basket, a maggio era arrivato il crossover tra Fortnite e le squadre della NBA, mentre per quanto riguarda gli sportivi famosi, ad aprile era stato il turno di Neymar.