Phoenix Point: da ottobre su PS4 e Xbox One

Già disponibile su PC dal 2019, Phoenix Point ha ora una data anche su PlayStation 4 e Xbox One; lo strategico a turni del creatore di X-COM, Julian Gollop, e del suo studio Snapshot Games, arriverà su queste due console il primo ottobre con la Behemoth Edition. La versione console include i tre DLC usciti in precedenza, il nuovo DLC4, un’interfaccia utente aggiornata e controlli per ottimizzare l’esperienza della console, un pacchetto armi DLC e un aggiornamento gratuito per la nuova generazione di console, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che uscirà dopo il lancio della Behemoth Edition.

I giocatori su PC potranno ottenere il DLC4, dal nome “Corrupted Horizons”, sempre dal primo ottobre. Qui sotto potete vedere il trailer della Behemoth Edition e un teaser per il quarto DLC, tramite il canale YouTube di IGN.

Queste le caratteristiche della Year One Edition su Steam: