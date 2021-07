Demon Slayer The Hinokami Chronicles: aperti pre-order su Steam

SEGA ed Aniplex hanno annunciato nella giornata di oggi che i giocatori possono ora pre-acquistare la versione Steam di Demon Slayer The Hinokami Chronicles (qui la nostra anteprima)! L’uscita del gioco è prevista in Nord America ed Europa il 15 ottobre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Steam.

Ancora meglio, pre-acquistando la Digital Deluxe Edition, i giocatori avranno accesso al gioco a partire dal 13 ottobre, così potranno tuffarsi direttamente nell’azione senza dover aspettare!

Prepariamoci dunque a battaglie esilaranti nell’arena, padroneggiando la moltitudine di abilità spettacolari di un ampio elenco di personaggi dell’anime, inclusi Tanjiro e Nezuko, per superare gli sfidanti in battaglie testa a testa, in locale e online. Seguiremo il viaggio di Tanjiro Kamado per diventare un Demon Slayer e trasformare sua sorella Nezuko di nuovo in un essere umano.

Azione e dramma raggiungeranno il loro apice in battaglie appositamente progettate contro potenti demoni che metteranno alla prova il coraggio di Tanjiro. Il tutto accompagnati dalle voci del cast originale inglese e giapponese dell’anime targato Ufotable, che sono tornati per portare i loro autentici ritratti nel gioco.

Ma le buone notizie non sono finite, perché, per chi a partire da oggi acquisterà la Digital Deluxe Edition di Demon Slayer the Hinokami Chronicles su Steam ci saranno tante sorprese: oltre al gioco completo infatti, è compreso l’accesso esclusivo al titolo con due giorni di anticipo, il 13 ottobre. Inoltre tre costumi Butterfly Mansion Patient (per i personaggi di Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibara) e sei chiavi di sblocco personaggi Kimetsu Academy (per i personaggi di Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuka Hashibara, Giuy Tomioka e Shinobu Kocho). E poi ancora, un bonus di 8000 punti Slayer per sbloccare ricompense di gioco; tredici avatar (quelli di Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Tomioka, Shinobu, Rengoku, Urokodaki, Makomo, Sabito, Murata e quelli di Tanjiro in versione Hinokami Kagura e in versione Selezione finale).