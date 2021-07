Sword Art Online Progressive: ecco il nuovo trailer

Tutti i fan delle avventure di Kirito e Asuna sono in fibrillazione in attesa del prossimo 30 ottobre, e lo sono ancora di più dal momento in cui Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night ha rilasciato un nuovo trailer, tutto (o quasi) incentrato sul personaggio di Asuna.

Dopo la fine della saga di Alicization, con il termine dell’arco narrativo War of Underworld nella terza stagione dell’anime, l’adattamento delle light novel firmate da Reki Kawahara e illustrate da abec ha sorpreso tutti annunciando l’arrivo di una nuova pellicola, Sword Art Online Progressive appunto, che funzionerà un po’ come un reboot, tornando sull’arco narrativo originale di Aincard e presentandoci i fatti avvenuti nella prima stagione dell’opera, soltanto a un ritmo molto più lento, prendendosi dunque il tempo per sviluppare meglio personaggi e relazioni.

Questo si può vedere pienamente in questo nuovo trailer, che si concentra sulla figura di Asuna e sulle difficoltà che ha dovuto affrontare prima ancora di incontrare Kirito. Inoltre abbiamo potuto dare una breve occhiata a Mito, il nuovo personaggio che verrà introdotto in questo film. Così, dopo il meraviglioso poster con il quale hanno avuto la possibilità di scoprire la data d’uscita della pellicola, arriva un’altra piccola anticipazione di ciò che ci aspetta nel nuovo film dedicato alla saga isekai per eccellenza.

Prodotto da A-1 Pictures, Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night sarà diretto da Ayako Kawano (già regista delle serie anime), con il character design di Kento Toya, mentre Yuki Kajiura comporrà le musiche. Anche il cast storico della serie è pronto a tornare, con Yoshitsugu Matsuoka che interpreterà di nuovo Kirito e Haruka Tomatsu che riprenderà il suo ruolo di Asuna. Il nuovo personaggio di Mito invece sarà interpretato da Inori Minase (Re:Zero Starting Life in Another World).