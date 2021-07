My Hero Academia World Heroes Mission: evento globale dedicato ai fanin streaming

Con il passare dei giorni si avvicina sempre di più l’uscita, nei cinema nipponici, di My Hero Academia World Heroes Mission, il terzo film ispirato alla saga di Kohei Horikoshi, e lo studio d’animazione Bones, in collaborazione con Toho Animation, ha deciso di celebrare l’evento con tutti i fan della saga non solo in Giappone, ma in giro per il mondo.

Proprio per questo ci sarà un evento speciale globale, il My Hero Academia World Fan Meeting, destinato a tutti gli appassionati che si terrà il prossimo 19 luglio alle 11.30 (ora italiana), e che verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube ufficiale di Toho Animation. Un evento al quale saranno presenti tutti i principali membri del cast di My Hero Academia, da Daiki Yamashita, che presta la voce a Izuku Midoriya, a Nobuhiko Okamoto, doppiatore di Katsuki Bakugo, e Yuki Kaji, voce di Shoto Todoroki. Insieme a loro ci saranno anche le new entry ingaggiate specificamente per questo film, come Kazuya Nakai, che doppierà il villain principale Flect Turn, Megumi Hayashibra che sarà la voce di Pino e Ryo Yoshizawa, che interpreterà Rody Soul.

Per rendere l’evento comprensibile anche a tutti i fan al di fuori del Giappone, sarà disponibile l’opzione di traduzione simultanea, e inoltre gli appassionati potranno mandare un loro breve video, che verrà montato in un messaggio commemorativo, che sarà trasmesso durante l’evento.

Insomma, anche se non si conosce ancora la data d’uscita del film in occidente, sembra proprio che tutti i fan del mondo debbano prepararsi: My Hero Academia World Heroes Mission ha in serbo tantissime sorprese, ed è pronto a condividerle tutte, con tutti!

Prepariamoci dunque al ritorno di Deku e dei suoi amici (oltre a qualche nuova conoscenza) nella lotta contro un terribile gruppo terroristico che minaccia la stabilità dell’intero pianeta. Riusciranno i nostri eroi preferiti a salvare il mondo?