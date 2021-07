Super Mario 64 milionario, asta record da un milione di dollari!

Super Mario 64 milionario è il nuovo, incredibile e folle record raggiunto da una asta del celebre sito Heritage Auctions, battuto all’asta per una cifra fuori parametro, 1.560.000 dollari! In questo modo Super Mario 64 supera persino la precedente asta dedicata a The Legend of Zelda, di cui abbiamo parlato in questa pagina, che ha raggiunto la cifra, non indifferente, di ben 870.000 dollari. Per il collezionismo “estremo” si tratta di numeri mai raggiunti prima, anche se l’acquirente ha voluto rimanere anonimo. Non sappiamo se il Sultano del Brunei o Jeff Bezos, patron di Amazon si siano voluti dare al collezionismo videoludico, ma decisamente sono pochissime le persone al mondo a potersi permettere cifre così assurde per un singolo videogioco.

Il portale specializzato statunitense Heritage Auctions non è nuovo alla presentazione di aste videoludiche di pregio, tra le precedenti performance ricordiamo ad esempio un Final Fantasy in versione NTSC americana del 1990 per Nintendo Entertainment System che ha superato i duecentomila dollari, 204.000 per la precisione, ed un Super Mario World del 1991 per Super Nintendo in condizioni super perfette che è arrivato ben più in alto, a ben 360.000 dollari. Super Mario 64 milionario però supera tutto, ed è il primo ad infrangere la barriera psicologica del milione di dollari. La questione che ora si apre è complessa ed affascinante allo stesso tempo. Quanti collezionisti, pur accaniti, spenderebbero una cifra così elevata, potendosela permettere, per un singolo gioco? Di fatto con una cifra del genere si possono comprare intere collezioni composte da migliaia di titoli software ed anche hardware, oppure, avendo già una collezione, un enorme villa a Los Angeles dove stiparla. E voi, cari lettori, avreste fatto le follie pur di accaparrarvi il Super Mario 64 milionario o la ritenete una semplice pazzia da super ricconi di Dubai? Certo, è proprio vero che il collezionismo videoludico può diventare davvero estremo!