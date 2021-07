Demon’s Souls Remake: pubblicato il documentario sulle fasi di sviluppo

Lo scorso novembre abbiamo assistito al lancio dei nuovissimi hardware next generation, ovvero per Sony la console PlayStation 5 (insieme a Demon’s Souls Remake) e per Microsoft abbiamo avuto Xbox Series X e Series S. É vero che non tutti sono in possesso delle console, un po’ a causa dell’emergenza sanitaria internazionale che ha sconvolto il pianeta lo scorso anno e un po’ causa alla scarsa quantità di semi-conduttori prodotti.

Insieme agli hardware next-gen, tuttavia, sono state rese disponibili alcune, sebbene poche, esclusive di lancio: quasi del tutto assenti sul fronte Xbox e qualcuna su quello PlayStation. Su quest’ultima abbiamo toccato con mano l’esperienza sci-fi di Housemarque, ovvero Returnal, così come ci siamo potuti avventurare nel multiverso insieme a Ratchet And Clank.

Un’esclusiva di quelle entusiasmanti è stata sicuramente Demon’s Souls Remake, ovvero la riedizione del titolo per PlayStation 3 del 2009 che ha saputo coinvolgere moltissimo i videogiocatori (sia dell’epoca che di oggi), segnando un passaggio storico più che rilevante per il settore videoludico: l’avvento di un nuovo sottogenere, il soulslike.

Il remake del videogioco di FromSoftware ha ricevuto molto successo ed è divenuto particolarmente popolare tra i videogiocatori, anche perché il lancio di Demon’s Souls Remake era attesissimo da tutti. Per questi motivi, la software house Bluepoint Games, in collaborazione con i ragazzi di NoClip, ha deciso di pubblicare un interessantissimo documentario sui vari processi che hanno portato alla realizzazione del titolo di lancio per PlayStation 5.

Durante il documentario “Demon’s Souls: Remaking a PlayStation Classic – Documentary“, i membri di NoClip hanno intervistato gli sviluppatori del soulslike, sia dell’ormai chiusa Sony Japan, che di Bluepoint Games. Il documentario ha una durata di un’ora, durante la quale verranno affrontati tutti i processi di sviluppo che hanno reso Demon’s Souls Remake quello che è oggi: dalle musiche alle boss-fight e ancora, dalle revisioni grafiche effettuate ai cambiamenti attuati nella fisica del gioco.

Di seguito troverete il documentario completo e, ricordiamo, Demon’s Souls Remake è attualmente disponibile su console PlayStation 5.