Persona saga compie 25 anni: 7 annunci in arrivo?

L’anno 2021 segna un traguardo importante per una delle saghe di JRPG più famose al mondo: quest’anno, infatti, la serie di giochi Persona compirà il suo venticinquesimo compleanno. Atlus, la software house, ha deciso di festeggiare come si deve, aprendo un sito web apposito per la celebrazione dell’anniversario.

Sebbene Persona sia nata da una costola di Shin Megami Tensei, la cui prima uscita risale al 1994, Atlus tiene il conto degli anni a partire dal primo capitolo della saga, cioè Revelations: Persona, uscito la prima volta nel settembre 1996. Stiamo parlando di una saga storica e molto popolare, in particolar modo in Giappone, tant’è che pare abbia venduto circa 15 milioni di copie a livello globale (e un traguardo importante è stato recentemente raggiunto dal quarto capitolo).

Per festeggiare, quindi, non solo l’anniversario ma anche i successi di una saga molto amata, Atlus ha deciso di aprire un sito web su cui renderà note delle nuove informazioni sulla serie tramite annunci ufficiali. Questi annunci potrebbero essere, stando a dei rumor, circa sette in totale, i quali verranno spalmati su un periodo temporale di anno, che va da settembre 2021 a settembre 2022.

Molto interessante è anche il merchandising proposto per la celebrazione. Atlus ha mostrato, ad esempio, i vari poster che illustrano le varie box art di tutti i capitoli giunti sul mercato fino ad oggi. Da evidenziare il fatto che, accanto alla collezione completa di tutti i poster, ci sono due spazi vuoti: che siano in arrivo delle box art particolari in occasione dell’evento? Che siano in arrivo due nuovi titoli della serie principale? Staremo a vedere.

Per i collezionisti più accaniti, Atlus metterà a disposizione anche tutta una serie di fotografie realizzate a mo’ di carte collezionabili, in cui è presente ogni personaggio che ha avuto un ruolo rilevante nella saga di Persona. Com’è stato per i poster, anche per le carte si può notare un solo spazio vuoto sul sito web. Questo potrebbe rappresentare l’arrivo di un titolo nuovo e di remake di uno dei capitoli precedenti? Chissà.

In attesa di saperne di più noi vi ricordiamo che l’ultimo capitolo della serie di Atlus, ovvero Persona 5 Strikers, è attualmente disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (via Steam).