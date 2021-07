Forza Horizon 5: Playground Games svela dei dettagli

Forza Horizon 5 è prossimo all’uscita e gli sviluppatori di casa Playground Games hanno svelato qualche dettaglio in più in merito al racing games che aspettano tutti gli appassionati del genere. Le novità e le informazioni rivelate sono arrivate proprio dalla software house che, attraverso il loro sito web ufficiale, hanno condiviso qualche dettaglio nei riguardi del titolo.

Le conferme arrivate dalla casa di sviluppo di Forza Horizon 5 sono state particolarmente generose e hanno offerto una panoramica quanto più accurata del videogioco in arrivo, tramite alcune live-streaming e vari approcci social, tra cui gli AmA (“Ask me anything“, cioè “Chiedetemi qualsiasi cosa”).

Le diverse funzionalità e meccaniche di gameplay svelate su Forza Horizon 5 sono numerose ma, tra le più rilevanti, annoveriamo la presenza delle automobili decapottabili e la possibilità di affrontare delle prove di resistenza. Queste due informazioni potrebbero costituire i principali annunci, di seguito riportiamo quelli minori.

Chiaramente, come già mostrato durante la conferenza Xbox + Bethesda Showcase (in occasione dell’E3 2021), l’open-world su cui prenderemo in mano il volante di un automobile da corsa sarà ambientato nelle lande deserte dello stato del Messico, paese che ospiterà una notevole varietà faunistica. Guidando qua e là, per l’appunto, sarà molto probabile imbatterci in diverse tipologie di animali, tra cui fenicotteri, asini, capre e molti altri ancora.

Sembra che avremo a che fare con una reinterpretazione dei paesaggi messicani più che sorprendente e in 4K. Per tutti i motivi sopra riportati, noi di GamesVillage non vediamo l’ora di provare Forza Horizon 5, disponibile a partire da quest’autunno, più precisamente dal 9 novembre 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.