I Puffi Missione Vilfoglia: condiviso il teaser trailer

Microids, l’editore del nuovissimo titolo I Puffi: Missione Vilfoglia ha presentato pochi minuti fa un inedito teaser trailer che approfondisce alcuni dettagli sull’action adventure 3D che uscirà il prossimo autunno, il quale vedrà i Puffi fronteggiare il perfido stregone Gargamella in una nuova e spumeggiante avventura.

Gargamella, infatti, rappresenterà nuovamente una minaccia per i piccoli esserini blu, in quanto ha ideato una nuova pianta maligna: la Vilfoglia, da cui nascono i semi “Viltrappola“, in grado di attirare e catturare i Puffi. Non solo, queste piante scoperte dallo stregone costituiscono un pericolo anche per la natura e il suo ecosistema.

A cercare di salvare la situazione ci sono Puffetta, Puffo Forzuto, Puffo Chef e Puffo Quattrocchi. I quattro, durante l’avventura, potranno contare anche su un’arma molto potente, il “Puffizzatore“, la quale permetterà al gruppo di sbarazzarsi dei pericoli in cui incapperanno, di saltare più in alto, planare e addirittura tuffarsi. Il Puffizzatore, inoltre, sarà un elemento decisivo nella missione di salvezza intrapresa dai quattro Puffi, in quanto sarà necessario per curare le piante contagiate dalla Vilfoglia.

Il titolo avrà luogo in 5 mondi distinti e ben variegati, su cui i Puffi dovranno destreggiarsi tra nemici da abbattere e sezioni platform da superare con maestria e agilità. Sarà importante raccogliere tutti gli ingredienti per preparare l’antidoto di cui la natura ha estremamente bisogno. Queste features sono tutte tranquillamente visionabili grazie al teaser trailer de I Puffi: Missione Vilfoglia presente su YouTube, che vi riportiamo di seguito.

Altre novità in serbo per i fan dei Puffi sono le due edizioni speciali del gioco in uscita. La prima versione, denominata “Smurftastic Edition” (traducibile come l’edizione “puffantastica”), conterrà il gioco per PlayStation 4, Xbox One e Switch, oltre a tre litografie 10×15 cm, un portachiavi che rappresenta il Grande Puffo e tanti adesivi colorati.

La seconda versione, cioè la Collector Edition de I Puffi: Missione Vilfoglia, sarà costituita da tutto ciò che è contenuto nella “Smurftastic Edition” ma, oltre a ciò, disporrà di una statuetta in resina di 15 cm circa di Puffo Forzuto e, infine, il codice da cui scaricare digitalmente la colonna sonora del gioco.

Il titolo di Microids sarà disponibile a partire dal 26 ottobre 2021 e uscirà in contemporanea su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Inoltre, il gioco sarà retrocompatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X/S.