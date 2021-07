Fullmetal Alchemist: Hiromu Arakawa annuncia un nuovo manga

Fullmetal Alchemist è universalmente considerato uno dei capolavori degli anime. Hiromu Arakawa ha iniziato a serializzare la sua serie vent’anni fa sulle pagine di Monthly Shonen Gangan di Square Enix, e il manga è rapidamente diventato il più grande successo della storia della rivista, guadagnandosi ben due serie anime, alcuni OAV e persino un adattamento live-action.

Non c’è da sorprendersi dunque se l’annuncio di un evento speciale per festeggiare il ventennale dell’uscita della serie aveva generato un hype così enorme. Durante l’evento è stato annunciato l’arrivo di un nuovo gioco per mobile ispirato proprio a Fullmetal Alchemist. Ma non è questa la sola buona notizia riservata ai fan dalle celebrazioni di questo ventesimo anniversario.

Proprio su Monthly Shonen Gangan infatti, Hiromu Arakawa ha annunciato l’arrivo della sua nuova serie manga, che dovrebbe arrivare molto presto. Sarà un vero ritorno per la mangaka, dopo le fatiche della serializzazione di Fullmetal Alchemist (2001-2010) e del successivo Silver Spoon (pubblicato tra il 2011 e il 2019).

Per il momento i fan hanno potuto scoprire pochissimo di questa nuova serie, al di là di quanto mostrato da una visual che lascia intravedere lo schizzo di un personaggio, forse il protagonista, armato di arco e che mostra apertamente l’inconfondibile stile della Arakawa. Sullo sfondo troviamo invece un altro personaggio rinchiuso dietro delle sbarre, mentre a dominare la scena c’è un terzo personaggio, con un cappuccio sulla testa che ne nasconde parzialmente il volto. Accanto a lui si possono vedere due mostri, forse due ibridi (il che è più che possibile ricordando le chimere che hanno perseguitato i fratelli Elric).

Prepariamoci dunque a scoprire che cos’abbia in mente la creatrice di una delle opere manga e anime più influenti dell’ultimo ventennio. Nel frattempo, se volete recuperare Fullmetal Alchemist, entrambe le serie anime sono disponibili su Crunchyroll, così come su Netflix.