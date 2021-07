Genshin Impact: rivelate le abilità e le costellazioni di Sayu

Manca poco più di una settimana all’aggiornamento 2.0 di Genshin Impact e miHoYo ha confermato che Sayu uscirà come parte del banner Yoimiya. Anche alcune delle sue abilità sono state confermate e le sue costellazioni sono trapelate. La data di uscita per quando Sayu uscirà in Genshin Impact è il 10 agosto e farà parte dello stendardo di Yoimiya come personaggio a 4 stelle. Honey Hunter World fornisce le seguenti descrizioni dei suoi normali attacchi e delle due abilità sopra menzionate:

Attacco normale – Shiyuumatsu-Ban Ninja Blade

Arte Yoohoo: Fuuin Dash

Yoohoo Art: Mujina Flurry

COSTELLAZIONI

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

Are you in a hurry to find Sayu? She is usually hiding in the trees in the afternoons. I have my own ways of finding her, so let me know if you need help. —Kamisato Ayato

◆ Sayu ‧ Mujina Ninja

◆ Shiyuumatsu-Ban's Resident Ninja

◆ Anemo

◆ Nyctereutes Minor#GenshinImpact pic.twitter.com/NW9uTDZlNq

— Genshin Impact (@GenshinImpact) June 7, 2021