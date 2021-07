The Coalition anticipa qualcosa sulla demo tecnica dell’Unreal Engine 5

Come già anticipato precedentemente, The Coalition, la software house “madre” di Gears of War 4 e Gears 5, ha anticipato qualche informazione inerente al nuovissimo motore grafico Unreal Engine 5 che, con la nuova generazione di console, dovrebbe riuscire a far tenere il passo generazionale alla resa grafica nei videogiochi.

Già l’anno scorso abbiamo avuto un assaggio di cosa significasse “Unreal Engine 5” grazie ad una demo dimostrativa e tecnica, attuata tramite la nuova console di Sony, cioè PlayStation 5. Questa volta, invece, pare tocchi a Microsoft mostrare la potenza della propria scheda grafica e la resa dell’Unreal Engine 5 sull’Xbox Series X/S.

Come riportato nel link situato nella primissima riga di questo articolo, sapevamo già tutti che The Coalition avrebbe mostrato una demo tecnica del nuovo motore grafico alla GDC 2021. A questo proposito, in vista dell’evento, la software house ha deciso di stuzzicare un pochino la curiosità dei videogiocatori tramite il suo account Twitter.

Attraverso un cinguettio, infatti, The Coalition avrebbe condiviso uno screenshot preso direttamente da un momento ben preciso della demo tecnica dell’Unreal Engine 5, la quale è soprannominata la demo “Alpha Point“. Lo screenshot parrebbe essere stato catturato sull’Xbox Series X/S di Microsoft.

Ad ogni modo, non ci resta che vedere come sarà il motore grafico durante le fasi più dinamiche e concitate. Per soddisfare questa curiosità bisognerà assistere al GDC 2021, il quale quest’anno si terrà tra il giorno 19 e il giorno 23 luglio 2021. In particolare, la demo “Alpha Point” verrà presentata il 20 luglio 2021.