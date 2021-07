Studio Ghibli: un animatore parla di Hayao Miyazaki

Non c’è dubbio che quando si parli della diffusione della popolarità degli anime in giro per il mondo, Studio Ghibli abbia fatto più di qualsiasi altro studio d’animazione in tutto il Giappone. I grandi successi dello studio, da La città incantata a Principessa Mononoke hanno attratto innumerevoli fan in giro per il globo, grazie allo stile perfettamente riconoscibile del leggendario regista Hayao Miyazaki.

Ora, grazie alla testimonianza, riportata da Kotaku, di un animatore di lungo corso di Studio Ghibli come Masaki Endo, sappiamo esattamente quanto meticoloso sia il lavoro che ha portato Miyazaki ad avere un così enorme successo. Endo ha infatti confidato di quanto il regista fosse estremamente attento a ogni minimo dettaglio mentre i due lavoravano insieme a Il mio vicino Totoro.

L’animatore ha infatti raccontato che, in un’occasione, dopo aver inviarto alcuni disegni a Miyazaki, venne contattato dal regista che gli disse di essere confuso. A suo parere infatti, le tavole che gli erano state inviate risultavano distorte. Miyazaki chiese allora a Endo di farsi controllare la vista, perché probabilmente gli occhiali erano sbagliati.

Pur dubitando delle affermazioni del regista, Endo prenotò una visita oculistica, scoprendo che effettivamente aveva perso dei gradi da un occhio. In questo modo Endo ebbe modo di sistemare i suoi occhiali, e questo ha ovviamente migliorato la qualità del suo lavoro.

Il fatto ha lasciato una grande impressione su Endo, che ha capito quanto Miyazaki possa essere attento e preciso nel suo lavoro. E grazie al piccolo accorgimento del regista, la carriera di Endo è potuta decollare verso lidi di grande successo. L’animatore ha infatti lavorato ad alcune delle più grandi opere del mondo anime: Akira, Kiki Consegne a Domicilio, Neon Genesis Evangelion e Sword Art Online Ordinal Scale.

Per quanto riguarda Miyazaki, tutti sappiamo dove questo suo approccio maniacale al lavoro lo abbia portato: dopo Il mio vicino Totoro, il regista ha realizzato alcuni dei più grandi successi dell’universo anime, tra cui il film premio Oscar, La città incantata. Inoltre, Miyazaki è recentemente tornato a lavoro per realizzare un nuovo progetto, How Do You Live.