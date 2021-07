Cyberpunk 2077 è stato il titolo digitale PS4 più venduto di giugno

Dopo il suo tormentato ritorno sullo store di PlayStation, tra tira e molla, il super discusso gioco di ruolo Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED è riuscito a toccare la cima della classifica dei titoli per PlayStation 4 più venduti nello store digitale nel mese di giugno 2021.

Sicuramente le disastrose condizioni con cui Cyberpunk 2077 esordì a dicembre non verranno dimenticate molto presto ma, nonostante ciò, sembrerebbe che piano piano il titolo si stia risollevando, forse anche perché il flop che esso ha rappresentato (date anche le altissime aspettative che tutti si erano poste) potrebbe essere servito alla software house come lezione. Questo traguardo raggiunto da Cyberpunk 2077 pare sia stato conseguito tramite lo store digitale di Sony e ci è giunta la notizia attraverso il PlayStation Blog.

Il traguardo riguarda il raggiungimento del primo posto nella classifica dei titoli digitali più venduti per la console old-gen: questo risulta essere una svolta sorprendente se si pensa al fatto che l’update gigantesco che ci è stato promesso da CD Projekt RED deve ancora essere diffuso. L’obiettivo conseguito risulta anche più che sbalorditivo se ci si ferma a pensare che il gioco era stato rimosso dagli store online di PlayStation a causa degli innumerevoli bug e problemi di qualsiasi tipo che ne impedivano una fruizione piacevole.

Cyberpunk 2077, pertanto, al momento risulta essere il primo gioco venduto in digitale sia in Nord America e Canada, che in Europa, superando titoli di grosso calibro come Grand Theft Auto V (Rockstar Games) e FIFA 21(Electronic Arts). La software house, recentemente, ha asserito che il mastodontico e futuristico GDR ha ricevuto moltissime patch che avrebbero portato il titolo a raggiungere un livello di prestazioni “soddisfacente“, affermazione con cui non tutti si trovano d’accordo a quanto pare, in primis proprio Sony che nel suo store online avvisa la clientela delle condizioni di Cyberpunk 2077, sconsigliandone l’acquisto nella sua versione PlayStation 4.

Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile sulle console old e next-gen, quali Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. La versione Xbox Series X/S verrà resa disponibile entro la fine dell’anno corrente 2021.