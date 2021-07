EA fissa il secondo appuntamento per l’EA Spotlight

Oggi, Electronic Arts pubblicherà un’altra puntata della serie Spotlight come parte della preparazione all’EA Play Live. Lo Spotlight, “EA Originals 3 Studi Indipendenti.” contiene commenti degli studi Hazelight, Zoink, Velan e Silver Rain volti a mettere in contatto i giocatori con le persone impegnate nello sviluppo dei videogiochi che amano. I fan potranno sintonizzarsi per guardare l’EA Originals 3 Studi Indipendenti Spotlight oggi, 13 luglio alle 19:00 sul canale YouTube ufficiale di EA PLAY

Ogni rappresentante degli studi EA Originals parlerà con Todd Martens del LA Times per discutere delle ultime novità e di quelle che devono ancora arrivare; Josef Fares di Hazelight Studios parlerà invece dell’immenso successo di It Takes Two, che ha dato prova della potenza della narrazione nei videogiochi. Olov Redmalm di Zoink coprirà la nuova IP dello studio, Lost in Random, in arrivo su PC e console nel 2021, che porterà i giocatori a viaggiare attraverso una distopia contorta, pervasa da incertezza e caos. Abubakar Salim e Mel Phillips di Silver Rain parleranno del loro studio, che ha due anni, il cui stimolante gioco riceverà finanziamenti e supporto editoriale da EA Originals. Guha Bala di Velan Studios condividerà infine gli aggiornamenti su Knockout City, dodgebrawler di successo che ha superato i 5 milioni di giocatori in sole due settimane dopo il lancio.