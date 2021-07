Ghostwire Tokyo: rinviato ad inizio 2022

Il publihser Bethesda e lo sviluppatore Tango Gameworks hanno annunciato il rinvio di Ghostwire Tokyo. Il titolo di Shinji Mikami e Kenji Kimura, annunciato all’E3 2019 e previsto per il 2021, arriverà invece ad inizio 2022. Le motivazioni stanno anche nel non dover far lavorare eccessivamente gli sviluppatori che stanno creando il gioco.

Questo il messaggio completo del team di sviluppo pubblicato sui social:

“Abbiamo preso la decisione di posticipare il lancio di Ghostwire: Tokyo all’inizio del 2022.

Vogliamo consegnare il gioco nelle vostre mani il prima possibile, in modo che possiate vivere l’indimenticabile versione di una Tokyo infestata, che abbiamo costruito con il duro lavoro. Allo stesso tempo, ci concentriamo anche sulla protezione della salute di tutti in Tango. La nostra nuova finestra di rilascio ci darà il tempo di dare vita al mondo di Ghostwire come l’abbiamo sempre immaginato.

Grazie per essere pazienti mentre lavoriamo per offrirvi un’esperienza diversa da qualsiasi altra cosa che abbiamo mai fatto. Non vediamo l’ora di mostrarvi di più nei prossimi mesi.”

Vedremo dunque cosa altro verrà mostrato nei prossimi mesi, in attesa dell’uscita del gioco su PlayStation 5 e PC ad inizio 2022. Intanto vi lasciamo al tweet qui sotto e vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra anteprima scritta lo scorso anno.