FIFA 22: su PC sarà attivabile su un solo computer?

In questi giorni c’è stato l’annuncio ufficiale di FIFA 22, nuovo titolo calcistico di EA Sports che sarà disponibile in tutto il mondo dal 1° ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X /S, PC tramite Origin e Steam, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Come fa notare un post su reddit, stando alla pagina del gioco su Steam, un DRM di terzi richiederà il login a Origin e l’uso in background, con un numero massimo di una sola attivazione. Stando a quest’informazione, quindi, sembrerebbe che sarà possibile installare il gioco con lo stesso account solo su un computer.

Vedremo dunque se arriveranno notizie ufficiali in merito proprio da parte di Electronic Arts, per eventuali smentite o conferme. Noi vi lasciamo qui sotto allo screen con la pagina Steam di FIFA 22 e l’avviso del DRM.