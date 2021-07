Worms Rumble Fully Loaded Edition Recensione: un Battle Royale da vermi anche su PS4

Come i più informati già sapranno, i primi titoli di Worms prevedevano combattimenti a turni tra squadre di vermi che si affrontavano tra di loro, mentre lo scopo era di sopravvivere per ultimo o di essere l‘ultima squadra di vermi presenti nelle arene di gioco. Con l’arrivo di titoli quali Worms 4: Mayhem e Ultimate Mayhem, il franchise dimostra i primi segni di miglioramento nella grafica, nelle funzionalità come anche nelle skin, poiché la versione rispetto alle precedenti presentava nuovi elementi come il 3D e la rotazione. Di solito quando si pensa ai Battle Royale vengono in mente titoli come Call of Duty: Warzone, Fortnite, Apex Legends e i giocatori non pensano subito a questa nuova IP.

Worms Rumble, sviluppato da Team17, trasforma il franchise in un Battle Royale in real time, dove si combatte gli uni contro gli altri in sfide multi player da 32 giocatori che utilizzano il proprio verme, collegati tra loro tramite cross-play multi platform. Dopo aver recensito il gioco su PlayStation 5, abbiamo avuto l’occasione di testarlo anche su PS4 grazie allaFully Loaded Edition.

Worms Rumble Fully Loaded Edition: il Battle Royale a misura di verme

Worms Rumble è un Battle Royale in tempo reale a misura di verme, dove si combatte gli uni contro gli altri in sfide multi player da 32 giocatori, utilizzando il proprio verme. A differenza dei titoli precedenti, in Worms Rumble è presente il cross-play per sfidare anche i giocatori delle altre piattaforme. Come in ogni titolo dedicato ai famosi vermi non mancano le armi che hanno reso divertente il gioco come la mazza da baseball, il bazooka, le granate, le bombe, il lancia pecore, il jet pack e simili. Il verme e l’arma da noi utilizzati sono personalizzabili con varie skin come abiti, emote ed accessori e le più rare si possono sbloccare ed ottenere solo guadagnando esperienza nelle sfide disponibili nelle fantastiche modalità presenti nel gioco. In Worms Rumble è possibile partecipare a quattro modalità: Addestramento dove segui un percorso guidato per imparare ad utilizzare i controlli e puoi provare tutti gli oggetti e le armi con assoluta tranquillità oltre ad affrontare anche un percorso a tempo di Tiro al Bersaglio. Death match, in questa modalità 32 giocatori si affrontano in un Battle Royale a tempo gli uni contro gli altri con lo scopo di uccidere più avversari possibile e guadagnare così posizioni in classifica oltre che punti esperienza e monete da poter spendere. In Ultimo Verme, si utilizza una meccanica molto simile al Deathmatch con la differenza che i 32 giocatori si affrontano in una sfida senza limiti di tempo per decidere quale verme resterà in vita fino alla fine. Ultima Squadra, è molto simile a Ultimo Verme ma i 32 giocatori si affrontano in Squadre da 3 giocatori: vince il Team che riesce a sopravvivere fino alla fine della partita. I punti esperienza guadagnati durante le partite servono per far salire di livello sia il nostro verme che diventa più forte sia le armi utilizzate in battaglia, in questo modo la potenza di fuoco diventa maggiore. Purtroppo, se non riusciamo a uccidere nemmeno un avversario o se veniamo eliminati dalla partita troppo presto (come succede molte volte in Ultimo Verme e Ultima Squadra), guadagniamo pochi o nessun punto esperienza. Le monete ottenute, servono per comprare nuove skin sia per il verme che per le armi, in questo modo possiamo creare il nostro stile personale.

Attacca, vola, rotola e salta: quale sarà la strategia migliore?

Nella sezione Laboratorio i giocatori possono sperimentare, attraverso sfide pensate su misura come ad esempio in Giostra di Jet pack, nuove armi e nuove strategie. In questo death match dove lo scopo è trovare una strategia per colpire gli avversari mentre si muovono o volano, i giocatori hanno a disposizione solo la mazza da baseball con il jet pack come supporto. In ogni sfida è possibile costruire una strategia personale utilizzando due semplici strumenti – il jet pack e il lancia rampino – che permettono al nostro verme di spostarsi in volo, evitare gli attacchi e allontanarsi dagli avversari per recuperare energie. Il nostro verme può utilizzare il salto e il rotolamento, abilità necessarie per evitare i colpi avversari: purtroppo c’è anche il rovescio della medaglia che non permette di attaccare quando il nostro verme rotola per schivare gli attacchi. Tra le varie possibilità i giocatori possono decidere anche di utilizzare i vari oggetti come scudo per ripararsi dagli attacchi o di farli saltare direttamente sugli avversari per infliggere più danni e sprecare meno munizioni. Altra possibilità, questa adoperata soprattutto dagli esperti, è di utilizzare la mazza da baseball per respingere al mittente il proiettile del bazooka e così infliggere più danni all’avversario. Altro tipo di strategia è quella di usare qualsiasi tipo di granata o di bomba anche negli spazi più stretti quando vediamo un verme nemico poiché sia le granate che le bombe infliggono notevoli danni. Purtroppo c’è un effetto collaterale: se non prendete bene la mira rischiate di finire anche voi nel raggio dell’esplosione causata dalla vostra stessa arma. Infine, per chi ha appena cominciato a giocare, una buona strategia è seguire gli Obbiettivi proposti dal gioco e dalla community per ottenere sia esperienza che oggetti utili più avanti.

Worms Rumble: un buon 3D con ritorno alle origini

La maggior parte dei titoli di Worms, fin dall’inizio proponeva una grafica 2D lineare molto simile a un platform e le varie arene non erano ben definite poiché erano sviluppate in altezza e non c’era una vera e propria profondità che permetteva al giocatore di spostarsi liberamente. In queste versioni purtroppo era possibile muoversi solo verso sinistra su, giù o destra oppure saltare, mirare e sparare. Con titoli come Worms 4: Mayhem il franchise dimostra i primi segni di un miglioramento nella grafica, nelle funzionalità come anche nelle skin, poiché la versione rispetto alle precedenti presentava nuovi elementi come il 3D e la rotazione. Anche se non era ancora perfetto, la grafica era sicuramente migliorata, poiché non solo aveva una sua profondità che permetteva al giocatore di muoversi liberamente in tutte le direzioni (avanti, indietro, su, giù, destra e sinistra) e dava quasi l’impressione, in alcune arene, che il nostro verme potesse raggiungere gli elementi posti sullo sfondo. Inoltre, si potevano distinguere i vari edifici, girarci intorno sia con il verme che con la telecamera, notare il realismo causato dai danni delle armi sia su oggetti che su edifici e finalmente vedere l’espressione comica del verme che viene colpito.

Worms Rumble evolve il franchise con l’introduzione di un sistema Battle Royale multi player cross-platform che permette a un massimo di 32 giocatori, appartenenti a piattaforme diverse, di sfidarsi tra di loro con l’obbiettivo di sopravvivere fino alla fine della partita. Il gioco riprende la stessa grafica 3D utilizzata con titoli come Worms 4: Mayhem ma rispetto a quest’ultimo perde di profondità e predilige un ritorno alle origini con arene sviluppate in modo quasi simile ai primi titoli – anche se notevolmente migliorate con tutti i particolari per rendere ogni arena perfetta e realistica fin nei minimi dettagli – dove non è possibile muoversi liberamente in tutte le direzioni perché manca di profondità. Il gameplay anche se è fluido e gira molto bene a 1280/60fps presenta meccanismi di gioco molto semplici e veloci adatti per combattimenti che richiedono decisioni e strategie immediate. I controlli sono intuitivi e la difficoltà delle sfide adatte anche per il giocatore anche più inesperto che così può divertirsi e riuscire a sconfiggere qualche nemico. Questo tipo di meccaniche purtroppo non rendono il gioco molto divertente poiché dopo alcune partite diventa ripetitivo. Chiaramente, la versione PlayStation 4 propone meno dettagli, meno effetti luce, una risoluzione inferiore, prestazioni al ribasso rispetto all’esecuzione su PlayStation 5, per non parlare di tutte le funzioni derivanti dal DualSense chiaramente assenti in questa versione.

PIATTAFORME: PLAYSTATION 4, NINTENDO SWITCH, PC, XBOX SERIES X/S, PLAYSTATION 5, XBOX ONE

SVILUPPARORE: TEAM17

PUBBLISHER: TEAM17

Worms Rumble è un Battle Royale frenetico dove devi stare sempre attento e non perdere mai la concentrazione né di vista il tuo avversario che può arrivare all’improvviso. In questa IP non hai il tempo di pensare ad una strategia, se ti trovi nella mischia spara e scappa! Team17 ha creato un buon prodotto che può essere migliorato aggiungendo meccanismi meno semplicistici e qualche modalità o sezione in più per aumentare il divertimento dei giocatori. Speriamo che con i prossimi aggiornamenti arrivi qualche cambiamento e Team17 migliori la longevità della sua IP.