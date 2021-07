My Hero Academia: cosa ha scritto Deku nella sua lettera a Bakugo?

Il manga di My Hero Academia sta procedendo spedito nel suo arco narrativo finale, e finalmente il recente capitolo 319 ha portato al ricongiungimento tra Deku e i suoi compagni della 1-A del liceo Yuei. Si tratta della prima volta in cui abbiamo rivisto i giovani eroi in erba dopo la fine dell’arco narrativo della Guerra di Liberazione del Paranormale, ed è stata una vera gioia rivederli. Ma un piccolo particolare ha attirato l’attenzione dei fan più attenti. Attenzione però, l’articolo contiene spoiler!

A Kohei Horikoshi infatti piace disseminare piccoli indizi e easter egg per i fan, e così ha fatto anche nell’ultimo capitolo di My Hero Academia. L’autore ci ha infatti messo a conoscenza delle reazioni dei compagni di Izuku alle lettere che il nuovo possessore del One For All ha lasciato loro quando ha abbandonato la scuola per intraprendere la sua missione in solitaria. Ma Horikoshi ha fatto ancora di più.

Grazie a qualche piccolo scorcio concesso nella tavola in cui vediamo Kacchan strappare la sua lettera, infatti, l’autore ci ha fatto leggere in parte quello che Deku ha scritto nella missiva che ha lasciato a Bakugo. Ovviamente la community online non si è lasciata scappare la possibilità di interpretare quelle parole. L’utente Twitter @redandblonde420 ha voluto condividere la sua analisi della lettera, in cui gli è sembrato di riconoscere le parole “condividere dei segreti”; “grazie a te”; “da qui”; “finora”; “grazie per avermi aiutato/salvato”; “Kacchan”; “di nuovo insieme”; “se possiamo”.

Si tratta, ovviamente, di semplici frammenti di quella che doveva essere una lettera davvero intensa scritta da Deku per l’amico d’infanzia. Ma un utente giapponese ha notato che c’è un’altra parte della lettera, un frammento che vola a mezz’aria nella prima pagina del capitolo, dove sembra ci sia una sorta di messaggio nascosto:

“Questa parte, con tutta probabilità era ‘grazie per avermi aiutato’ e la parola al di sotto è ‘Kacchan’. Ma dal momento che il foglio è strappato abbiamo soltanto ‘Aiutami Kacchan'”

Un messaggio che, con tutta probabilità, non è arrivato in questo modo a Bakugo, ma che ha sortito lo stesso l’effetto sperato, dal momento che non solo l’esplosivo Kacchan, ma anche il resto della classe sono corsi in aiuto di Deku.

Nel frattempo l’anime di My Hero Academia continua nel suo adattamento dell’arco narrativo del tirocinio presso l’agenzia di Endeavor, e i progetti per il terzo film della serie proseguono in vista dell’esordio in Giappone del 6 agosto.