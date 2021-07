Nickelodeon All-Star Brawl: annunciato il nuovo titolo simil Smash Bros.

Il publisher GameMill Entertainment e gli sviluppatori Ludosity e Fair Play Labs hanno annunciato un nuovo picchiaduro/brawler, Nickelodeon All-Star Brawl per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Sarà disponibile da questo autunno. Il gioco (che ricorda il più noto brawler di casa Nintendo) pesca dai veri universi Nickelodeon, come SpongeBob, le Tartarughe Ninja e i Rugrats.

Non c’è una lista completa del roster, ma il gioco conterrà tanti personaggi che arrivano dai diversi universi targati Nickelodeon, tra cui:

Danny Phantom (Danny Phantom)

Helga (Hey Arnold!)

Leonardo (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Lincoln Loud (The Loud House)

Lucy Loud (The Loud House)

Michelangelo (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys)

Oblina (Aaahh!!! Real Monsters)

Patrick Star (SpongeBob SquarePants)

Powdered Toast Man (Ren & Stimpy)

Reptar (Rugrats)

Sandy Cheeks (SpongeBob SquarePants)

SpongeBob SquarePants (SpongeBob SquarePants)

Zim (Invader Zim)

Includerà anche 20 livelli, come “Jellyfish Fields” di SpongeBob SquarePants e “Technodrome” del mondo delle Tartarughe Ninja, oltre alle modalità single player e multiplayer, con supporto multiplayer locale e online per quattro giocatori. I giocatori possono anche sbloccare nuove mosse per ogni combattente e contenuti bonus per la galleria d’arte in-game.

Potete vedere il trailer di Nickelodeon All-Star Brawl qui sotto, pubblicato in esclusiva da parte di IGN, che mostra in azione i personaggi precedentemente annunciati, ricordandovi che lo scorso anno era uscito Nickelodeon Kart Racers 2 Grand Prix.